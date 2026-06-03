Lavoro e famiglia: convegno della Fidapa sul "social freezing"

Apertura lavori: Daniela Martino, Presidente FIDAPA BPW Italy – Sezione di Altamura

Saluti istituzionali: Eufemia Ippolito; Emiliana Trentadue; Concetta Piacente; Rosa Monno (assessore al bilancio del Comune)

Interventi:

Elisabetta Vaccarella, Vice Presidente Consiglio Regione Puglia

Pierfrancesco Lonero Baldassarra, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale della Murgia

Giuseppe D'Amato, Professore Associato di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Ginecologia

Modera: Adele Lapertosa, Giornalista RAI Tg Puglia

In una società sempre più orientata al culto della giovinezza, della carriera e del successo professionale, è necessario interrogarsi sul delicato equilibrio tra tempo biologico e tempo sociale, tra il desiderio di maternità e la piena realizzazione personale e professionale delle donne. È davvero possibile oggi compiere serenamente il proprio percorso riproduttivo senza rinunciare al proprio ruolo nella società? Quali opportunità offre la scienza? E quali riflessioni etiche, culturali e sociali impongono i cambiamenti del nostro tempo? Da queste riflessioni nasce il convegno "Il tempo delle donne: libertà di scelta e social freezing", promosso da FIDAPA BPW Italy – Sezione di Altamura, che vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e di esperti del settore medico-scientifico.Il convegno è in programma domani (giovedì 4 giugno 2026), alle ore 18.30, nella sala convegni A.B.M.C. "A. Giorgio" in piazza Zanardelli 18.Il "social freezing" (crioconservazione degli ovociti per fini sociali) è una tecnica che consente alle donne di congelare i propri ovuli, quando la loro qualità è ottimale, per preservare la fertilità in futuro e programmare una gravidanza in età più avanzata, in presenza di determinate condizioni mediche, garantendosi una maggiore probabilità di riuscita nel caso in cui, con il passare del tempo, insorgessero difficoltà di concepimento imputabili ad una fisiologica riduzione della fertilità.La Fidapa propone un'occasione di confronto aperto e qualificato per riflettere sul rapporto tra scienza, libertà di scelta, maternità e futuro delle nuove generazioni.