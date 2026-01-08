Eventi e cultura
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
A cura di Fidapa e altre associazioni. Presentazione di un libro
Altamura - giovedì 8 gennaio 2026 18.07
La Fidapa Bpw Italy di Altamura, in collaborazione con l'associazione "Una stanza per un sorriso" e le associazioni "Ritrovarsi" e "Vivere a colori Odv", promuove venerdì 9 gennaio 2026 alle 18.30, presso il Liber Hub Giampiero Zaccaria di Altamura, in viale Martiri 1799 n. 1, la presentazione del libro di Antonello Chiacchio "Abilità e resilienza nella gestione dello stress. Creazione di gruppi di sostegno alla genitorialità" (Erga Edizioni). Ingresso libero.
Il volume di Antonello Chiacchio affronta con contenuti multimediali fruibili grazie alla App VESEPIA il tema della resilienza come competenza fondamentale per la gestione dello stress e per la costruzione di percorsi di supporto alla genitorialità, raccogliendo esperienze, riflessioni e buone pratiche nate dal contributo di numerose realtà associative attive sul territorio nazionale. Un testo che descrive e approfondisce lo sviluppo di atteggiamenti resilienti che facilitano la gestione dello stress emotivo.
L'iniziativa si inserisce nella mission della FIDAPA BPW Italy, da sempre impegnata nella promozione della crescita culturale e sociale, nel sostegno al benessere individuale e collettivo, nella valorizzazione delle competenze professionali e nel rafforzamento delle reti di solidarietà, con particolare attenzione ai temi della famiglia, della genitorialità e dell'empowerment delle persone nei contesti di fragilità. L'evento prevede una tavola rotonda con rappresentanti del mondo associativo e professionale che hanno collaborato al progetto e che operano nei settori del sostegno alla persona, della salute, dell'educazione e della relazione d'aiuto.
Oltre all'autore, Antonello Chiacchio, intervengono:
- Daniela Martino Presidente FIDAPA Altamura per i saluti istituzionali
- Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una stanza per un sorriso";
- Cinzia Marulli, Presidente dell'Associazione "Vivere a colori ODV";
- Paola Di Chiara, biologa nutrizionista;
- Angela Di Lecce, docente di Lingue straniere specializzata nel sostegno;
- Francesca Laterza, infermiera professionale;
- Leonarda Ippolito, docente di musica con formazione in musicoterapia e tutor presso l'Università di Bari.
- Modera Domenica Maria Dileo, docente di Lettere.