Red Canzian (Pooh) saluta i pazienti di oncologia

Questa mattina il noto cantautore e musicista Red Canzian, storico componente dei Pooh, insieme ai soci volontari della Stanza del Sorriso ha visitato e salutato i pazienti del reparto di oncologia dell'Ospedale della Murgia.Ieri Canzian ha presentato il suo libro "100 parole per raccontare una vita", nel Teatro Mercadante. E oggi tappa in ospedale per incontrare la direzione medica, i medici, il personale e, soprattutto, i pazienti del reparto di oncologia. Durante questo incontro, l'artista ha letto alcune parti del suo libro, composte da frasi poetiche e riflessioni profonde, capaci di trasmettere emozioni e speranza.L'evento, voluto dalla Presidente della ODV " Una Stanza per un Sorriso", Rosanna Galantucci, intende donare ai pazienti un momento di conforto, vicinanza e calore umano attraverso la forza e la sensibilità delle parole. Questo speciale incontro sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'ascolto, quali intimi strumenti di sostegno per chi affronta percorsi difficili.