Cardiologie aperte: consulti telefonici in ospedale

La ASL di Bari, anche quest'anno, aderisce alla iniziativa nazionale "Cardiologie aperte 2025" sulla prevenzione cardiovascolare, promossa da Fondazione per il Tuo cuore onlus e Anmco.Da oggi a venerdì 14 febbraio, i professionisti delle unità operative di Cardiologia dell'ospedale della Murgia, dell'ospedale Di Venere e del presidio San Giacomo di Monopoli saranno disponibili ad effettuare consulenze telefoniche per i pazienti interessati a ricevere informazioni sulle diverse problematiche che possono interessare l'apparato cardiovascolare e su come promuovere la salute cardiovascolare.I cittadini possono chiamare gratuitamente il numero verde 800.05.22.33, da lunedì 10 a venerdì 14, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, quali fibrillazione atriale, cardioncologia, cardiologia di genere, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili.L'iniziativa – giunta alla 19esima edizione – ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini a prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari in ogni fase della vita, che colpiscono sia uomini che donne.