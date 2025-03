118 Altamura, serve un rafforzamento

L'altro ieri, nella terza commissione del Consiglio regionale, sono state svolte alcune audizioni in merito al sistema di emergenza urgenza. In esame anche la situazione del 118 ad Altamura.Il capogruppo di Forza Italia Paride Mazzotta ha chiesto l'audizione in merito ai mezzi di soccorso del 118 sul territorio di Altamura, evidenziandone "l'insufficienza a fronte di una popolazione di oltre 72.000 abitanti, della vasta estensione del territorio altamurano e della notevole distanza di presidi ospedalieri in grado di fornire l'assistenza non erogata dall'Ospedale "Fabio Perinei" (Emodinamica, Neurochirurgia, Chirurgia toracica ecc.)". L'intento è stato quello di capire se sia possibile incrementare la dotazione con un altro mezzo di soccorso, come esplicitato dal referente medico del presidio di Altamura Luca De Lucia, nello specifico un mezzo non medicalizzato da aggiungersi all'automedica.Per la Asl Bari è intervenuta Annamaria Quaranta, riservandosi di verificare in tempi stretti la fattibilità con la direzione generale, sia per la disponibilità del mezzo sia per la dotazione del personale necessario, ma evidenziando come esista una questione generalizzata in tutta l'area della Asl e delle macro aree del servizio di emergenza urgenza. La carenza di medici rappresenta il primo problema, al quale non si riesce a trovare soluzione.