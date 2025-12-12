Ospedale della Murgia, in programma il potenziamento di Oculistica

È stato avviato il procedimento per il potenziamento della struttura di Oculistica dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei". La Regione Puglia ha comunicato l'ammissione dell'istanza presentata dall'Asl Bari alla fase di valutazione sostanziale e di confronto tecnico-operativo, nell'ambito del PR Puglia 2021–2027 – Azione 8.4, dedicata al rinnovo e al rafforzamento delle strutture ospedaliere. Lo ha comunicato il consigliere regionale del Pd, Francesco Paolicelli.L'intervento è finalizzato al rafforzamento delle attività di chirurgia oftalmica, con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa, migliorare l'accesso alle cure e potenziare ulteriormente un reparto che rappresenta da anni un punto di riferimento per un ampio bacino di utenza. Il progetto ha superato positivamente le verifiche di ammissibilità previste dalla procedura regionale, accedendo alla fase di valutazione tecnica, che prevede un confronto diretto tra Regione Puglia e ASL Bari. Un passaggio rilevante che riconosce il valore di una struttura capace di coniugare competenza clinica, innovazione e attenzione al paziente.La notizia comunicata da Paolicelli giunge in un momento particolarmente significativo: alla vigilia di Santa Lucia, protettrice dei non vedenti. Come ogni anno, anche quest'anno la Santa Messa sarà celebrata presso la cappella dell'Ospedale Perinei, un appuntamento molto sentito dalla comunità, reso possibile grazie all'impegno e all'organizzazione del Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Altamura e Gravina.Sono molto contento che questa notizia arrivi proprio alla vigilia di Santa Lucia, una ricorrenza dal profondo valore simbolico.Il potenziamento dell'Oculistica del Perinei, guidata dal primario Vito Primavera rappresenta non solo un investimento strutturale, ma anche un segnale concreto di attenzione verso le persone più fragili e un riconoscimento doveroso a una delle eccellenze della sanità pubblica del nostro territorio.Paolicelli ha ringraziato la Asl. "Ho seguito sin dall'inizio l'iter per il potenziamento della struttura di Oculistica del Perinei - ha detto - che si inserisce in una strategia più ampia di investimento nella sanità pubblica, orientata al miglioramento dei servizi, alla riduzione dei tempi di attesa e alla valorizzazione delle professionalità presenti negli ospedali pugliesi. Continuerò a seguire la conclusione dell'iter e l'avvio dei lavori".