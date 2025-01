Dati 2024: obiettivo raggiunto in Ostetricia e ginecologia

La Asl ha comunicato i dati sui nuovi nati nel 2024 nei cinque Punti nascita della ASL Bari. Sono stato 4.789 nelle unità operative di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Di Venere e del San Paolo di Bari e negli ospedali della Murgia, Monopoli e Corato.Obiettivo raggiunto per l'Ostetricia e la ginecologia dell'Ospedale della Murgia: superata la soglia minima dei 500 parti annui. Sono stati in tutto 558.Tra gli standard di qualità spicca la diffusione della parto-analgesia, sempre più apprezzata dalla future mamme che danno alla luce i propri figli con il parto naturale. Il servizio è garantito h24 in tutti i Punti nascita della ASL Bari e nel 2024 ha raggiunto il 42,9 per cento, un livello più che doppio rispetto al 2020 (20%).