Apre la nuova Neuropsichiatria per infanzia e adolescenza

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Altamura. La struttura occupa l'intero quarto piano del Presidio Territoriale di Assistenza in viale Regina Margherita, 67 (vecchio ospedale Umberto I). Domani 15 novembre, alle ore 10, è prevista l'inaugurazione con il presidente della Regione, Michele Emiliano, e con i vertici della Asl.Il quarto piano del vecchio ospedale è stato sottoposto ad un profondo intervento di ristrutturazione degli ambienti e adeguamento alle esigenze dei pazienti in carico alla Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La nuova sede dispone di ambulatori per la riabilitazione, studi medici, palestra per la fisioterapia, infermeria, sala d'attesa e servizi.All'interno sono stati realizzati anche dei murales, di iniziativa di Una stanza per un sorriso Odv (organizzazione di volontariato) e Wall You Aps (associazione di promozione sociale).