Ospedale della Murgia: 2024 inizia con un fiocco azzurro

Fiocco azzurro all'. Il primo nato del 2024 è un maschietto. Alle 2:17 c'è stato il primo parto del nuovo anno. Il bambino venuto al mondo pesa 3 chili e 600 grammi. Auguri alla famiglia!Il bilancio delle attività di Ostetricia e Ginecologia in provincia di Bari è stato diramato dalla Asl.Risulta che aotto sono i nati in una notte all'Ospedale Di Venere: tre prima della mezzanotte e cinque nel nuovo anno. Il primo è venuto alla luce 46 minuti dopo la mezzanotte, è stato un maschietto di 3.340 grammi. Al San Paolo di, alle 4.06, la prima nata è stata una femminuccia di 2.960 grammi. Infine, nella sala parto di, alle 5:02, è venuto alla luce un altro maschietto di 3.300 grammi.Stanno tutti bene. Benvenuti ai nuovi nati e nate, auguri a mamme e papà e grazie a tutti gli operatori sanitari impegnati nella notte, in ogni reparto. La vita che nasce è senz'altro il miglior auspicio per il 2024!