ospedale della Murgia- 10 anni insieme

Dieci anni di ospedale della Murgia. Due lustri di vita per il nosocomio che serve un bacino di utenza di oltre 150mila persone. Per celebrare degnamente i dieci anni di attività dell'ospedale l'Asl ha voluto organizzare una breve cerimonia nella quale sono intervenuti molti dei protagonisti che hanno permesso in questi anni al "Fabio Perinei" di diventare un importante punto di riferimento per la sanità non solo in Puglia, ma anche per la vicina Basilicata.A commentare questo importante traguardo, ai nostri microfoni, l'ex direttore generale dell'Asl Antonio Sanguedolce, l'attuale facente funzioni Luigi Fuscio e i sindaci dei comuni di Altamura e Gravina, Vitantonio Petronella e Fedele Lagreca.