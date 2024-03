L'8 marzo nell'ospedale della Murgia

Pensieri, parole ed emozioni. Oggi in alcuni ospedali della Asl di Bari, per la Giornata internazionale della donna, sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione e promozione della salute psicofisica delle donne.Nella hall dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei", dall'8 al 12 marzo 2024, sono esposte le opere grafiche realizzate dagli operatori delle unità operative per celebrare la giornata della donna. L'esposizione si chiuderà il 12 marzo con "Cantiamo alle donne", un'esibizione di canto e musica lirica in collaborazione con l'organizzazione di volontariato "Una Stanza per un Sorriso".