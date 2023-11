Servizi sanitari alle donne: tre bollini rosa all'Ospedale della Murgia

Assistenza sociale

Collaborazione con Associazioni di pazienti e volontari

Servizio di mediazione culturale

Tempi di attesa consultabili online

Consulenza gratuita diritti previdenziali/assistenziali

Screening oncologico

Collaborazione con Consultori, Associazioni e Centri antiviolenza

Protocollo assistenziale dedicato in Pronto Soccorso

Personale dedicato in Pronto Soccorso

Spazio riservato

Ricovero protetto con figli

La Fondazione Onda, operante a livello nazionale nella promozione dei servizi sanitari di qualità per le donne (per la prevenzione e per la cura), ha assegnati i bollini rosa. All'Ospedale della Murgia ne sono stati riconosciuti tre anche per l'anno 2024-2025. Il massimo per un ospedale. Nella Asl di Bari è l'ospedale con la migliore valutazione (gli altri ne hanno due o uno).La struttura murgiana viene segnalata in modo positivo per l'attenzione alla sfera femminile in varie unità operative. A cominciare da Ginecologia e Ostetricia, con tutti i servizi legati alla maternità, tra cui le tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore da parto e post-partum, oltre alla re-introduzione del parto senza dolore (Analgesia epidurale gratuita H24 7/7 giorni). Sono segnalati in modo positivo anche Neurologia (con un percorso multidisciplinare per la sclerosi multipla in gravidanza), e Urologia dove è attivo un ambulatorio per la diagnosi e la terapia delle patologie del pavimento pelvico nel sesso femminile e per la conseguente riabilitazione.Vengono segnalati anche:Per i percorsi di tutela vengono segnalati:La Fondazione Onda è un Osservatorio nazionale sulla salute della donna e sui servizi sanitari di genere.