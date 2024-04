Dieci anni dell'Ospedale della Murgia, s'inaugura una nuova Tac

Comunicato dell'Azienda sanitaria locale di Bari sugli appuntamenti previsti per i 10 anni di attività dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei".2014-2024: l'Ospedale della Murgia compie 10 anni. Per celebrare i primi due lustri di attività, la Asl Bari e la Direzione medica del presidio murgiano hanno organizzato un evento intitolato "Dieci anni insieme per la migliore cura", in programma giovedì 11 aprile 2024 alle ore 10, nell'auditorium dell'Ospedale.Durante la giornata sarà inaugurato un murale celebrativo (27 m di lunghezza per 4m di altezza) all'ingresso del presidio e sarà proiettato un video-racconto con alcuni momenti salienti della storia del "Fabio Perinei", dall'inaugurazione allo sviluppo negli anni sino ai passaggi cruciali della pandemia e della ripartenza, e le storie delle persone, operatori e pazienti che hanno attraversato quei reparti come luoghi in cui si danno e si ricevono cure ed assistenza.Lungo il filo del tempo, per rivivere il recente passato ma anche per vivere il futuro di un presidio che, proprio in occasione del decennale, vedrà l'inaugurazione di una nuova TAC di ultima generazione. Un importante passaggio all'insegna dell'innovazione prevista dalla Missione 6 Salute del PNRR, in particolare il sub-investimento 1.1.2 dedicato all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.Alla giornata interverranno:Michele Emiliano, presidente Regione PugliaRocco Palese, assessore alla Sanità Regione PugliaVito Montanaro, direttore Dipartimento Salute Regione PugliaLuigi Fruscio, direttore generale f.f. ASL BariAnnalisa Altomare, direttrice medica P.O. "F. Perinei"