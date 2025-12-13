Postazione 118 di Altamura
Cronaca

Neonato ha "fretta di nascere", il parto avviene in casa

In un'abitazione di Altamura importante intervento del 118

Altamura - sabato 13 dicembre 2025 21.15
Un bambino è nato con un parto in casa ad Altamura. E' il primo figlio di una coppia che si è trovata all'improvviso a gestire un'emergenza perché, come si dice in questi casi in gergo giornalistico, il piccolo aveva fretta di nascere.

Sul posto, per gestire un codice rosso, è intervenuto un equipaggio del 118. E' stato il medico del 118, Francesco Papappicco, a dare notizia dell'intervento di due equipaggi, l'automedica e l'ambulanza con infermiere (India). La donna che ha partorito ha 32 anni, alla prima gravidanza.

Al momento dell'intervento, come racconta il medico, i coniugi sono "in preda al panico di fronte all'inatteso prorompere degli eventi, confidano nell'inevitabile corsa in ospedale o almeno così avevano programmato che dovesse andare. La donna invece presenta improvvise e vigorose contrazioni uterine a distanza ravvicinata". Insomma, il piccolo sta per venire alla luce. Il personale prepara in pochi secondi e il parto avviene in tutta sicurezza. E' stata una grande emozione per tutti e, dopo la preoccupazione, è solo la gioia per la nascita. Madre e figlio stanno bene e dopo le operazioni ostetriche entrambi sono stati accompagnati all'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" per le altre attenzioni mediche e cliniche.

Al termine dell'intervento Papappicco ha ringraziato le donne e uomini del team 118: Filippa Laquale, Elisabeth Tatoli, Vito Tricarico, Antonio Forte, Rosita Peragine.
