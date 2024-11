Si sente male mentre fa jogging, intervento di salvataggio

Grazie al tempestivo ed efficace intervento di un sottufficiale della Polizia Locale di Altamura una tranquilla e soleggiata domenica di novembre, è stata evitata una tragedia per un cittadino di 60 anni. Come tutte le domeniche, l'uomo stava facendo jogging nella zona del Buoncammino. All'improvviso dolori lancinanti al petto e mancanza di respiro, si è accasciato al suolo privo di sensi.La scena non è passata inosservata ad un gruppo di altri podisti in zona, alle prese con allenamenti o corse mattutine. Angelo Tragni, appartenente al comando di Polizia locale, è prontamente intervenuto quando ha visto la drammatica situazione ed ha praticato un massaggio cardiaco con l'aiuto di un altro ragazzo. Sono stati attimi interminabili ma il primo soccorso è stato provvidenziale. Subito dopo è intervenuta un'equipe medica del 118 che ha effettuato un intervento di defibrillazione. Immediata, quindi, la corsa all'ospedale della Murgia dove sono ancora in corso ulteriori accertamenti per valutare l'intero quadro clinico. Si spera che possa riprendersi presto e al meglio.