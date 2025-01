Sopralluogo di Fratelli d'Italia all'ospedale della Murgia

"L'ospedale Perinei di Altamura è un punto di riferimento imprescindibile non solo per la sanità barese ma pugliese ed è ormai una eccellenza a cui ci si rivolge anche dalle regioni limitrofe, Basilicata in primis. Un presidio da potenziare e valorizzare attraverso, innanzitutto, il rafforzamento del personale sanitario".Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tommaso Scatigna, dopo un sopralluogo svolto insieme al consigliere comunale Gianfranco Berloco e ai componenti del direttivo FdI altamurano Pasquale Giorgio e Nicola Bove. Nella visita alla struttura, sono stati accompagnati dalla direttrice del presidio Altomare."Il Perinei serve quindi un bacino di utenza rilevante offrendo una assistenza sanitaria di qualità in ogni suo reparto - ha detto Scatigna -. Ovviamente, come in tutte le strutture ospedaliere pugliesi, si è costretti però a fare i conti con le ataviche carenze di personale. La direzione sanitaria del Perinei ha ampiamente provveduto a mettere in atto tutte le azioni volte a contrastare questa problematica ed è assolutamente necessario che il presidente Emiliano e l'assessore Piemontese si prodighino per fornire risposte concrete in tal senso. Vi è poi l'urgente bisogno di dotare la sala emodinamica di un ulteriore angiografo, già richiesto, affinché possano partire le attività di questo importante reparto pronto ad entrare in funzione. Proseguirò a monitorare la situazione di questo e altri ospedali della provincia di Bari, che sto visitando personalmente in queste settimane - ha aggiunto il consigliere regionale - affinché ogni criticità, carenza, problematica siano costantemente portate all'attenzione della Regione Puglia che è chiamata a fare il proprio dovere per garantire una sanità davvero in grado di tutelare la salute tanto dei pugliesi quanto di tutti i pazienti che hanno nelle strutture ospedaliere della nostra regione un valido punto di riferimento. Il diritto alla salute dei cittadini è sacro. Il diritto del personale sanitario di operare al meglio per prendersi cura di ogni paziente è un dovere che deve essere garantito da chi è chiamato ad amministrare anziché gestire la Regione Puglia", conclude Scatigna.