All'Ospedale della Murgia arriverà un secondo angiografo

La Asl di Bari, con una delibera di ieri, ha approvato l'acquisto del secondo angiografo per l'Ospedale della Murgia. Lo ha reso noto il consigliere regionale Francesco Paolicelli. L'unico angiografo ora disponibile è collocato nell'unità complessa di cardiologia."Un risultato concreto per migliorare l'assistenza sanitaria nell'Alta Murgia - ha commentato - Grazie a questo investimento, la struttura ospedaliera potrà potenziare l'offerta sanitaria e rispondere in maniera ancora più efficace alle emergenze cardiologiche, garantendo ai cittadini della Murgia un servizio di maggiore qualità e tempestività".L'approvazione riguarda il capitolato tecnico per la fornitura del sistema di angiografia e il relativo quadro economico, per un investimento complessivo di 1.122.400 euro. "L'acquisto di questo nuovo angiografo rappresenta un passo avanti concreto per potenziare il servizio sanitario nella Murgia, garantendo cure più tempestive e di qualità ai pazienti. È chiaro che c'è ancora molto da fare, ma questo è un risultato importante che risponde alle esigenze del territorio", aggiunge Paolicelli". Un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti del direttore sanitario del presidio Annalisa Altomare, "per l'instancabile lavoro che svolge ogni giorno per rendere l'ospedale Perinei un vero punto di riferimento per tutta la comunità". Inoltre il consigliere ha ringraziato il direttore generale Luigi Fruscio e la dottoressa Laddalardo per aver accolto questa istanza e reso possibile questo risultato."Adesso avanti con gli altri interventi già previsti per continuare a migliorare la sanità nell'Alta Murgia", ha concluso.