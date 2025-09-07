Aggredito il personale del 118 ad Altamura

Un nuovo episodio di aggressione al personale sanitario è stato denunciato dalla Asl di Bari. L'episodio ha riferito di quanto accaduto ieri sera: sono stati vittime gli equipaggi di un'ambulanza (autista, soccorritore e infermiera) e di un'automedica (autista, infermiera e medico) della postazione SET 118 di Altamura. Prima sul luogo dell'emergenza, dove sono stati oggetto di minacce, spintoni e insulti da parte anche di un individuo estraneo lì presente; poi all'esterno del pronto soccorso dell'Ospedale della Murgia dove il paziente soccorso in precedenza ha aggredito fisicamente gli operatori sanitari.In quattro (medico, infermiera e due soccorritori) hanno dovuto far ricorso alle cure mediche."Una violenza inaccettabile, l'ennesima ai danni di equipaggi del 118", ha sottolineato la Asl. La Direzione generale della ASL Bari "condanna la vile aggressione ed esprime totale solidarietà e vicinanza agli equipaggi ASL e Sanitaservice rimasti coinvolti, ai quali garantirà tutti gli strumenti legali a loro tutela: il lavoro prezioso dei sanitari va difeso ad ogni livello da comportamenti che, oltre a rappresentare un pericolo per l'incolumità degli operatori, possono compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico".