Ambulanza del 118
Ambulanza del 118
Cronaca

Aggredito il personale del 118 ad Altamura

Denuncia della Asl, solidarietà al personale sanitario. "Violenza inaccettabile"

Altamura - domenica 7 settembre 2025 12.09
Un nuovo episodio di aggressione al personale sanitario è stato denunciato dalla Asl di Bari. L'episodio ha riferito di quanto accaduto ieri sera: sono stati vittime gli equipaggi di un'ambulanza (autista, soccorritore e infermiera) e di un'automedica (autista, infermiera e medico) della postazione SET 118 di Altamura. Prima sul luogo dell'emergenza, dove sono stati oggetto di minacce, spintoni e insulti da parte anche di un individuo estraneo lì presente; poi all'esterno del pronto soccorso dell'Ospedale della Murgia dove il paziente soccorso in precedenza ha aggredito fisicamente gli operatori sanitari.

In quattro (medico, infermiera e due soccorritori) hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.

"Una violenza inaccettabile, l'ennesima ai danni di equipaggi del 118", ha sottolineato la Asl. La Direzione generale della ASL Bari "condanna la vile aggressione ed esprime totale solidarietà e vicinanza agli equipaggi ASL e Sanitaservice rimasti coinvolti, ai quali garantirà tutti gli strumenti legali a loro tutela: il lavoro prezioso dei sanitari va difeso ad ogni livello da comportamenti che, oltre a rappresentare un pericolo per l'incolumità degli operatori, possono compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico".
  • Aggressione
  • Ospedale della Murgia
  • 118
Altri contenuti a tema
Pronto soccorso: inseriti infermieri per dialogo con pazienti Ospedale e sanità Pronto soccorso: inseriti infermieri per dialogo con pazienti Una nuova figura della Asl per facilitare comunicazione e prevenire aggressioni
Urologia: nuova tecnica di cura nell’ospedale della Murgia Ospedale e sanità Urologia: nuova tecnica di cura nell’ospedale della Murgia Per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna
Ospedale della Murgia: servizio ecografico per malattie croniche intestinali Ospedale e sanità Ospedale della Murgia: servizio ecografico per malattie croniche intestinali In Radiologia un nuovo ambulatorio per le Mici
1 Ospedale della Murgia: nuovi investimenti per Oculistica Ospedale e sanità Ospedale della Murgia: nuovi investimenti per Oculistica Potenziamento tecnologico per la chirurgia dell'occhio
Ospedale della Murgia: risonanze magnetiche anche di domenica Ospedale e sanità Ospedale della Murgia: risonanze magnetiche anche di domenica Per abbattere le liste di attesa
Associazioni donano una pensilina all'Ospedale della Murgia Associazioni Associazioni donano una pensilina all'Ospedale della Murgia Installata alla fermata dei bus
Psichiatra aggredita in ospedale da un paziente Psichiatra aggredita in ospedale da un paziente Presentata denuncia ai carabinieri
All'Ospedale della Murgia arriverà un secondo angiografo Ospedale e sanità All'Ospedale della Murgia arriverà un secondo angiografo Annuncio del consigliere regionale Paolicelli
Primo test amichevole per la Soccer Altamura
7 settembre 2025 Primo test amichevole per la Soccer Altamura
Team Altamura a caccia della prima vittoria
6 settembre 2025 Team Altamura a caccia della prima vittoria
Seconda vittoria legale per studente con malattia rara
6 settembre 2025 Seconda vittoria legale per studente con malattia rara
Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano
5 settembre 2025 Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano
FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera
5 settembre 2025 FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera
Tappa ad Altamura della campagna per la prevenzione oculistica
5 settembre 2025 Tappa ad Altamura della campagna per la prevenzione oculistica
Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente
4 settembre 2025 Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente
"Mobile angel ", un orologio per la protezione delle donne
4 settembre 2025 "Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne
Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita
4 settembre 2025 Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita
Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
3 settembre 2025 Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali
3 settembre 2025 Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali
Trasporti: programmati i servizi scolastici
3 settembre 2025 Trasporti: programmati i servizi scolastici
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.