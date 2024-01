Servizio 118: i dati degli interventi nel 2023

Nel 2023, tra Bari e provincia, sono stati quasi 96mila volte gli interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre scorso, per 24 ore al giorno. La Asl ha comunicati i dati complessivi del servizio.Traumi, problematiche cardiocircolatorie, respiratorie, neurologiche e gastroenterologiche rappresentano le maggiori casistiche d'intervento del 118 nel 2023. Nell'anno appena concluso sono stati effettuati 95.998 interventi di emergenza, tra cui spiccano 5.109 codici rossi e 19.200 gialli, con 30.839 trasporti in ospedale, 9.200 trattamenti sul posto e anche 36.062 casi in cui il trasporto, per varie ragioni, è stato rifiutato. Casa (68.381 interventi pari al 71,2%) e strada (13.719, 14,2%) sono i luoghi in cui si verificano più spesso le emergenze, ma gli operatori del 118 intervengono ovunque: uffici ed esercizi pubblici (3.187, 3,3%), scuole (883, 0,9%), impianti lavorativi (656, 0,6%) e sportivi (238, 0,2%).La rete e i mezzi a disposizioneIl Servizio 118 ASL Bari dispone di 55 ambulanze (dal 1° giugno ad oggi sono stati percorsi su strada più di 1 milione di km) per 41 postazioni distribuite sull'intero territorio, di cui 9 nel capoluogo e 32 nei Comuni dell'Area Metropolitana, compresa una postazione in Aeroporto dotata di ambulanza bariatrica, e altre 3 ambulanze "muletto" da impiegare in caso di guasti o indisponibilità di mezzi in servizio.Tra le dotazioni a disposizione dei soccorritori, sulle ambulanze di soccorso sono previste apparecchiature per la comunicazione, tablet per la telecardiologia, kit accessori e materiale completo per il comparto sanitario, nonché apparecchiature elettromedicali, tra cui defibrillatore automatico per adulti e bambini, defibrillatore manuale, pulsossimetro portatile, ventilatore polmonare, aspiratore medicale e aspiratore portatile a batteria.Dal 6 gennaio, inoltre, stanno entrando in servizio 10 nuove automediche ibride – acquistate con Fondi Fesr 2014-2020 – destinate alle postazioni 118 di Bari – Piazza Moro, Acquaviva, Alberobello, Casamassima, Conversano, Di Venere, Giovanni XXIII, Monopoli, Terlizzi e Modugno.L'organico del 118Attualmente gli equipaggi sono formati da 442 operatori (assunti in Sanitaservice a tempo indeterminato), di cui 219 autisti-soccorritori e 223 soccorritori, 270 infermieri e 80 medici in organico al Coordinamento 118 della ASL Bari (dove operano altri 3 medici, un coordinatore caposala e 8 infermieri), oltre a 60 autisti ASL in servizio su 12 automediche, per un totale di 864 operatori.