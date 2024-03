Il personale del 118 all'udienza generale di Papa Francesco

Una giornata particolare per il personale della postazione 118 di Altamura che ha partecipato all'udienza generale di Papa Francesco, ieri in piazza San Pietro. Una parte della squadra, ovviamente, ha potuto prendere parte: 26 operatori - con vari ruoli nella postazione - di Asl e Sanitaservice.Per il ciclo di catechesi su "I vizi e le virtù", la riflessione di ieri è stata incentrata sul tema "L'agire virtuoso". Poi il Santo Padre ha indirizzato particolari espressioni di saluto ai fedeli presenti, giunti dall'Italia e da varie parti del mondo. Ha salutato vari gruppi presenti in piazza. Poi ha rivolto il suo pensiero "ai malati, agli anziani, agli sposi novelli e ai giovani". Infine ha rivolto un accorato invito: "Perseveriamo nella fervida preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra. Oggi mi hanno portato un rosario e un Vangelo di un giovane soldato morto al fronte: lui pregava con questo. Tanti giovani, tanti giovani vanno a morire! Preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di vincere questa pazzia della guerra che sempre è una sconfitta. A tutti voi la mia Benedizione!".Al termine dell'udienza, Papa Francesco ha salutato il personale della postazione 118 di Altamura che, in segno di ricordo, ha portato una sciarpa del servizio emergenza sanitaria 118. Papa Francesco ha anche salutato una delle partecipanti che è in dolce attesa, benedicendola per la gravidanza.- - FOTO VATICAN MEDIA --