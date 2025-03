Mese delle pari opportunità: approfondimento su diritti e salute

Incontro di Università popolare per la terza età e Una stanza per un sorriso

Nell'ambito del "Mese delle pari opportunità", promosso dal Comune di Altamura, stasera alle ore 18,00, nella sala consiliare, l'Università Popolare della Terza Età "Leonardo Barnaba" e "Una Stanza per un Sorriso" OdV affrontano diverse sfaccettature del tema "Un diritto da conquistare, una realtà da costruire" che è incentrato sulle questioni della salute e della medicina.Ad introdurre il focus su sfide e opportunità efficaci, strutturali e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo circa i diritti sociali e civili Paolo Francesco Fortunato (Presidente Consiglio di Amministrazione di Società di Trasporto Pubblico Locale), mentre Donato Berloco (Docente di Diritto di Famiglia e di Stato Civile) osserverà l'evoluzione dell'istituto familiare. L'unione di intenti fra Istituto di Formazione Permanente (Università Terza Età "Barnaba") e Organizzazione di Volontariato ("Una Stanza per un Sorriso") è rafforzata dalla partecipazione del Direttore Ematologia e Terapia Cellulare dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, Attilio Guarini. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale, il Professore relazionerà i suoi approfonditi studi su "Ematologia. Un viaggio nelle innovazioni del presente e del futuro".Con i saluti istituzionali delle Presidenti Rosanna Galantucci e Marina Angelastro, del Rettore Emanuele Lorè e della Vice Sindaca Angela Miglionico, l'appuntamento annuale del Mese Pari Opportunità assurge a rappresentare il migliore investimento volto all'immissione di un Sistema Nazionale di Certificazione della Parità di Genere.