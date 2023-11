Salute: giornata di prevenzione oncologica al Comando di polizia locale

Il Comando di Polizia Locale di Altamura, sotto la guida determinata del Comandante Maria Paola Stefanelli, ha intensificato gli sforzi per la prevenzione, coinvolgendo con dedizione le donne del comando e di altre forze dell'ordine.Un importante passo avanti è stato compiuto attraverso la realizzazione di una significativa giornata di controllo e monitoraggio, grazie all'iniziativa altruistica della ODV (organizzazione di volontariato) "Una stanza per un Sorriso" e in collaborazione la Asl Bari. Ieri un tecnico radiologo è intervenuto presso il Comando di Polizia locale di Altamura, nell'ambito della collaborazione con la dottoressa Alessandra Gaballo del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari.Questa preziosa collaborazione con il Comando ha coinvolto attivamente le volontarie della "Stanza Del Sorriso". La volontaria Grazia Calia, referente della prevenzione nel pomeriggio, con i radiologi Nardiello, D'Alonzo e Rinaldi, il medico Radiologo Francesco Tricarico, volontari dell'associazione, hanno partecipato al monitoraggio per le donne che per età sono fuori dalla fascia screening. Un impegno congiunto per la salute e il benessere della comunità.