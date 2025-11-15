ASL Bari: Screening tumore al collo dell'utero
Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione

Ad Altamura nella giornata di martedì 18 novembre

Altamura - sabato 15 novembre 2025 09.00
Dal 17 al 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione del tumore della cervice uterina, i Consultori familiari della ASL Bari aprono le porte per una settimana dedicata alla prevenzione del tumore cervicale. Accesso libero, senza prenotazione, in 30 strutture del territorio nei 12 Distretti socio sanitari, da Bari alla provincia.

Un'occasione per informarsi, fare prevenzione ed eseguire gratuitamente:
• Pap test (25-30 anni non vaccinate)
• HPV test (31-64 anni)

Il Dipartimento di Prevenzione, con il Centro Screening aziendale e l'unità "Screening Cervice" e la collaborazione del Dipartimento Assistenza Territoriale, ha messo a punto un fitto calendario di aperture. Gli operatori saranno a disposizione per parlare di HPV, vaccinazione e screening, strumenti fondamentali per proteggere la salute femminile, grazie ai quali oggi la Sanità pubblica è in grado non solo di diagnosticare precocemente e curare il tumore ma anche di prevenirlo.

Per il consultorio di Altamura, Corso Federico II di Svevia - Open Day, senza prenotazione, martedì 18 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 17.30.
