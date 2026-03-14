Convegno
Prevenzione oncologica: informarsi oggi per tutelarsi domani
Un incontro della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Altamura - sabato 14 marzo 2026 14.01 Comunicato Stampa
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha promosso ad Altamura un incontro sulla prevenzione oncologica, organizzato con l'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV", presso l'Aula Magna del Liceo Statale Classico e delle Scienze Umane "Cagnazzi".
L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha rappresentato un momento di informazione e sensibilizzazione sul tema "Prevenzione oncologica: riduzione del rischio, stili di vita e screening" con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza sulla prevenzione.
I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della collaboratrice del Dirigente scolastico del Liceo "Cagnazzi", Margherita Lupariello, di Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione della BPPB, e di Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV".
«La prevenzione è fondamentale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita. Promuovere momenti di informazione su questi temi significa rafforzare concretamente il valore sociale dell'azione della Banca sul territorio» – ha dichiarato Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
«Collaborare con realtà sensibili come la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ci permette di portare il nostro messaggio di speranza e cura oltre i confini ospedalieri. La nostra missione non si ferma al supporto estetico e psicologico, ma mira a restituire dignità e forza ai pazienti oncologici durante il difficile percorso della malattia. Incontri come questo sono vitali per fare rete: solo unendo le forze tra istituzioni, medici e volontariato possiamo costruire una cultura della prevenzione che sia davvero vicina ai bisogni reali dei cittadini e del nostro territorio» - ha dichiarato Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV".
Nel corso dell'incontro sono intervenuti il dott. Francesco Tricarico, medico radiologo specialista in senologia, e il dott. Giuseppe Calderoni, medico oncologo presso l'U.O.C. di Oncologia Medica dell'Ospedale della Murgia. I relatori hanno illustrato i principali strumenti di prevenzione primaria e secondaria, evidenziando il ruolo degli screening e dei percorsi di diagnosi precoce nel contrasto delle patologie oncologiche.
«Diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione oncologica attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione significa contribuire concretamente a promuovere salute, conoscenza e qualità della vita delle persone e delle nostre comunità» – ha dichiarato Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha rappresentato un momento di informazione e sensibilizzazione sul tema "Prevenzione oncologica: riduzione del rischio, stili di vita e screening" con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza sulla prevenzione.
I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della collaboratrice del Dirigente scolastico del Liceo "Cagnazzi", Margherita Lupariello, di Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione della BPPB, e di Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV".
«La prevenzione è fondamentale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita. Promuovere momenti di informazione su questi temi significa rafforzare concretamente il valore sociale dell'azione della Banca sul territorio» – ha dichiarato Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
«Collaborare con realtà sensibili come la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ci permette di portare il nostro messaggio di speranza e cura oltre i confini ospedalieri. La nostra missione non si ferma al supporto estetico e psicologico, ma mira a restituire dignità e forza ai pazienti oncologici durante il difficile percorso della malattia. Incontri come questo sono vitali per fare rete: solo unendo le forze tra istituzioni, medici e volontariato possiamo costruire una cultura della prevenzione che sia davvero vicina ai bisogni reali dei cittadini e del nostro territorio» - ha dichiarato Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV".
Nel corso dell'incontro sono intervenuti il dott. Francesco Tricarico, medico radiologo specialista in senologia, e il dott. Giuseppe Calderoni, medico oncologo presso l'U.O.C. di Oncologia Medica dell'Ospedale della Murgia. I relatori hanno illustrato i principali strumenti di prevenzione primaria e secondaria, evidenziando il ruolo degli screening e dei percorsi di diagnosi precoce nel contrasto delle patologie oncologiche.
«Diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione oncologica attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione significa contribuire concretamente a promuovere salute, conoscenza e qualità della vita delle persone e delle nostre comunità» – ha dichiarato Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.