Prevenzione oncologica: informarsi oggi per tutelarsi domani

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha promosso ad Altamura un incontro sulla prevenzione oncologica, organizzato con l'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV", presso l'Aula Magna del Liceo Statale Classico e delle Scienze Umane "Cagnazzi".L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha rappresentato un momento di informazione e sensibilizzazione sul tema "Prevenzione oncologica: riduzione del rischio, stili di vita e screening" con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza sulla prevenzione.I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della collaboratrice del Dirigente scolastico del Liceo "Cagnazzi", Margherita Lupariello, di Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione della BPPB, e di Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV".«La prevenzione è fondamentale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita. Promuovere momenti di informazione su questi temi significa rafforzare concretamente il valore sociale dell'azione della Banca sul territorio» – ha dichiarato Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.«Collaborare con realtà sensibili come la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ci permette di portare il nostro messaggio di speranza e cura oltre i confini ospedalieri. La nostra missione non si ferma al supporto estetico e psicologico, ma mira a restituire dignità e forza ai pazienti oncologici durante il difficile percorso della malattia. Incontri come questo sono vitali per fare rete: solo unendo le forze tra istituzioni, medici e volontariato possiamo costruire una cultura della prevenzione che sia davvero vicina ai bisogni reali dei cittadini e del nostro territorio» - ha dichiarato Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione "Una Stanza per un Sorriso ODV".Nel corso dell'incontro sono intervenuti il dott. Francesco Tricarico, medico radiologo specialista in senologia, e il dott. Giuseppe Calderoni, medico oncologo presso l'U.O.C. di Oncologia Medica dell'Ospedale della Murgia. I relatori hanno illustrato i principali strumenti di prevenzione primaria e secondaria, evidenziando il ruolo degli screening e dei percorsi di diagnosi precoce nel contrasto delle patologie oncologiche.«Diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione oncologica attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione significa contribuire concretamente a promuovere salute, conoscenza e qualità della vita delle persone e delle nostre comunità» – ha dichiarato Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.