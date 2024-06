Ospedale della Murgia: prevenzione al femminile con visite gratuite e consulenze

Prevenzione tutta al femminile. Il 19 giugno all'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" si terrà l'iniziativa della Fondazione Onda ETS, promotrice della prima edizione dell'(H) Open Day dedicato alla prevenzione per le donne. Previsti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione in diverse aree specialistiche. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere, per la popolazione femminile, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.Di seguito il programma dettagliato e le modalità di partecipazione:Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenzaTipologia: Visita con il ginecologo/a e consulenzaUlteriori Informazioni:Orario mattina: 08:00 - 14:00Luogo / Sede: 5° piano Ambulatorio di GinecologiaPrenotazione obbligatoria: SiNumero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: altamura.ginecologia@asl.bari.itNote: la prenotazioni partiranno dalla data del 14/06/2024 sulla mail indicata fino ad esaurimento posti le visite previste sono per un numero massimo di 10 donneTipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenzaTipologia: consulenza con gli oncologiUlteriori Informazioni:Orario pomeriggio: 16:00 - 17:45Luogo / Sede: Ambulatorio di Oncologia 6^ pianoPrenotazione obbligatoria: SiNumero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0805848216Note: le prenotazioni avverranno nei giorni dal 10/6/2024 al 14/6/2024 dalle ore 12,00 alle ore 13,00Tipologia di servizio: Prevenzione TumoriUlteriori Informazioni: Tavola rotonda: Relatori Dott.ssa Ritamaria Calabrese, Dott.ssa Montrone, Dott. Calderoni, Dott.ssa Russo, dirigenti medici U.O.C. Oncologia Ospedale della Murgia.Orario pomeriggio: 15:00 - 15:45Luogo / Sede: Ambulatorio Oncologia 6^ PianoPrenotazione obbligatoria: No