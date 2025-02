Incontro su prevenzione oncologica e diagnosi precoce

Nella filiale di Altamura della Banca Popolare di Puglia e Basilicata è stato organizzato l'incontro "L'importanza dello screening oncologico", in collaborazione con l'Associazione Una Stanza per un Sorriso. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adozione di stili di vita sani.Mario De Siati, Direttore della Struttura Complessa di Urologia dell'Ospedale della Murgia, ha parlato dell'aumento delle neoplasie urologiche e dei principali fattori di rischio, tra cui età, familiarità, fumo e obesità, evidenziando l'importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano. Giovanni Falcicchio, ginecologo e ostetrico, ha invece affrontato il tema della prevenzione oncologica ginecologica, illustrando l'importanza di esami come il Pap test e la mammografia per una diagnosi tempestiva delle principali patologie femminili. Inoltre sono intervenute Rosella Calderazzi e Rossella Dituri, per la Banca, e Rosanna Galantucci per "Una stanza per un sorriso.L'organizzazione di volontariato afferma: "Lo screening oncologico salva vite. Agire in tempo significa ridurre drasticamente il rischio di complicazioni e aumentare le possibilità di cura. Questo evento non è solo un'opportunità informativa, ma un invito concreto ad abbracciare la prevenzione come un gesto d'amore per sé stessi e per chi ci circonda".Foto di Antonio Chiaromonte