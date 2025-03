Prevenzione malattie renali, test gratuiti

Domani, in via Ottavio Serena ad Altamura, è in programma una giornata (ore 9-12,30 e 16-18,30) di prevenzione delle malattie renali, con misurazione della pressione, analisi delle urine con esito in tempo reale e consulenze mediche dedicate a uomini e donne di ogni età. Chiunque può partecipare.L'iniziativa è organizzata da Aned e coinvolge attivamente il personale della Nefrologia dell'Ospedale della Murgia, diretta dal dr. Giosafatte Pallotta, con la collaborazione logistica del 7° Reggimento Bersaglieri di stanza ad Altamura.Ieri, inoltre, nell'ospedale della Murgia è avvenuta la donazione da parte di ANED di quattro pedaliere per i Centri Dialisi di Altamura e Grumo: non solo prevenzione delle malattie renali e promozione della donazione d'organi, ma anche un ausilio utile e piacevole per chi, durante la dialisi ed essendo in condizioni fisiche adeguate, potrà svolgere una leggera attività fisica.