Ospedale e sanità
Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
Con il progetto Hope camper mobile ad Altamura il 4 e il 5 settembre
Altamura - venerdì 29 agosto 2025 10.00
Giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025 ad Altamura fa tappa il "Progetto Hope", iniziativa della Fondazione Progetti del cuore in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) che prevede la presenza di un camper mobile in cui saranno effettuate visite senologiche gratuite, per la prevenzione del tumore al seno. Ad Altamura il camper sarà presente dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Resistenza - via Ottavio Serena.
Sul sito del progetto (www.eventihope.com) è possibile prenotare la visita. La prenotazione è obbligatoria e si riceve un sms di conferma. Possono prenotarsi le donne che non hanno effettuato esami specifici negli ultimi 12 mesi e avranno la possibilità di effettuare gratuitamente una visita specialistica, comprensiva di esami senologici svolti da un'equipe medica specializzata a bordo della clinica mobile, dotata di strumentazione all'avanguardia. Il giorno della visita occorre portare la propria tessera sanitaria ed eventuali referti di visite ed esami precedenti. L'esito è immediato: a ciascuna paziente viene consegnata sul posto una busta contenente il referto.
Requisiti obbligatori per la prenotazione:
Sul sito del progetto (www.eventihope.com) è possibile prenotare la visita. La prenotazione è obbligatoria e si riceve un sms di conferma. Possono prenotarsi le donne che non hanno effettuato esami specifici negli ultimi 12 mesi e avranno la possibilità di effettuare gratuitamente una visita specialistica, comprensiva di esami senologici svolti da un'equipe medica specializzata a bordo della clinica mobile, dotata di strumentazione all'avanguardia. Il giorno della visita occorre portare la propria tessera sanitaria ed eventuali referti di visite ed esami precedenti. L'esito è immediato: a ciascuna paziente viene consegnata sul posto una busta contenente il referto.
Requisiti obbligatori per la prenotazione:
- non aver effettuato visite senologiche negli ultimi 12 mesi (se superati i 40 anni);
- non essere già inseriti in protocolli medici in atto per patologia pregressa o in itinere del Servizio sanitario nazionale o di altre strutture di prevenzione (anche per familiarità).