Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite

Giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025 ad Altamura fa tappa il "Progetto Hope", iniziativa della Fondazione Progetti del cuore in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) che prevede la presenza di un camper mobile in cui saranno effettuate visite senologiche gratuite, per la prevenzione del tumore al seno. Ad Altamura il camper sarà presente dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Resistenza - via Ottavio Serena.Sul sito del progetto (www.eventihope.com) è possibile prenotare la visita. La prenotazione è obbligatoria e si riceve un sms di conferma. Possono prenotarsi le donne che non hanno effettuato esami specifici negli ultimi 12 mesi e avranno la possibilità di effettuare gratuitamente una visita specialistica, comprensiva di esami senologici svolti da un'equipe medica specializzata a bordo della clinica mobile, dotata di strumentazione all'avanguardia. Il giorno della visita occorre portare la propria tessera sanitaria ed eventuali referti di visite ed esami precedenti. L'esito è immediato: a ciascuna paziente viene consegnata sul posto una busta contenente il referto.Requisiti obbligatori per la prenotazione:L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Altamura.