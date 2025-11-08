Cronaca
Cane pericoloso per i passanti, tensione in piazza Santa Teresa
L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e si è concluso con un arresto per resistenza e lesioni
Altamura - sabato 8 novembre 2025 20.24
Un pomeriggio di paura e concitazione in Piazza Santa Teresa, nel cuore di Altamura, dove nei giorni scorsi un cane ha aggredito alcuni passanti, tra cui minorenni, provocando momenti di panico e l'immediato intervento della Polizia Locale. Oggi sono emersi i particolari di questa vicenda.
Secondo quanto ricostruito, l'animale è sfuggito al controllo della giovane proprietaria e avrebbe improvvisamente assalito alcuni ragazzi presenti nella piazza, causando ferite lievi e grande spavento tra i presenti. Sul posto, dopo le segnalazioni, è sopraggiunto il personale della Polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti per separare alcuni dei presenti e riportare la calma ma sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un uomo. Quest'ultimo, pertanto, è stato bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, quindi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
La Polizia Locale di Altamura ha avviato accertamenti sulla detenzione dell'animale, per verificare eventuali ulteriori violazioni.
Secondo quanto ricostruito, l'animale è sfuggito al controllo della giovane proprietaria e avrebbe improvvisamente assalito alcuni ragazzi presenti nella piazza, causando ferite lievi e grande spavento tra i presenti. Sul posto, dopo le segnalazioni, è sopraggiunto il personale della Polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti per separare alcuni dei presenti e riportare la calma ma sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un uomo. Quest'ultimo, pertanto, è stato bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, quindi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
La Polizia Locale di Altamura ha avviato accertamenti sulla detenzione dell'animale, per verificare eventuali ulteriori violazioni.