Polizia locale Altamura mezzo servizio
Cronaca

Cane pericoloso per i passanti, tensione in piazza Santa Teresa

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e si è concluso con un arresto per resistenza e lesioni

Altamura - sabato 8 novembre 2025 20.24
Un pomeriggio di paura e concitazione in Piazza Santa Teresa, nel cuore di Altamura, dove nei giorni scorsi un cane ha aggredito alcuni passanti, tra cui minorenni, provocando momenti di panico e l'immediato intervento della Polizia Locale. Oggi sono emersi i particolari di questa vicenda.

Secondo quanto ricostruito, l'animale è sfuggito al controllo della giovane proprietaria e avrebbe improvvisamente assalito alcuni ragazzi presenti nella piazza, causando ferite lievi e grande spavento tra i presenti. Sul posto, dopo le segnalazioni, è sopraggiunto il personale della Polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti per separare alcuni dei presenti e riportare la calma ma sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un uomo. Quest'ultimo, pertanto, è stato bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, quindi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

La Polizia Locale di Altamura ha avviato accertamenti sulla detenzione dell'animale, per verificare eventuali ulteriori violazioni.
