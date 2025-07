Incidente mortale a Metaponto, un arresto per omicidio stradale

Per l'incidente mortale di stamattina a Metaponto, in cui hanno perso la vita due coniugi di Matera, i carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno arrestato il 22enne altamurano che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti. Stando alle ultime notizie, in base al test dell'alcol avrebbe guidato in stato di ebbrezza alcolica. L'accusa è omicidio stradale.Il giovane altamurano è stato sottoposto agli arresti domiciliari.