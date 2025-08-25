Rapina e pestaggio a Castellaneta, un arresto e due denunce

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagna di Castellaneta sono intervenuti con tempestività nel parcheggio antistante un locale notturno di Castellaneta Marina a seguito della segnalazione di una violenta aggressione.Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma giunti sul posto, tre giovani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni e provenienti dalla provincia di Matera, sarebbero stati avvicinati da un gruppo di coetanei che, dopo averli minacciati e aggrediti, si sarebbero impossessati di alcuni oggetti in oro e due orologi di valore. L'azione, degenerata in un pestaggio, ha provocato serie lesioni alle vittime.Grazie al rapido intervento delle pattuglie e alla successiva attività investigativa, fatta con l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza e con l'ascolto di numerose persone presenti, i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi utili per l'identificazione di alcuni dei presunti responsabili. Uno di essi, un 19enne, è stati arrestato in flagranza per rapina aggravata perché è stato trovato in possesso di uno degli orologi rubati. Ora si trova ai domiciliari.Nel corso delle indagini, altri due giovani residenti ad Altamura sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di rissa e lesioni personali aggravate, poiché ritenuti coinvolti nell'aggressione. Le tre vittime, soccorse dal personale del servizio 118, sono state trasportate all'ospedale "San Pio" di Castellaneta.