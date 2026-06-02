Auto rubata ad Altamura, ritrovata a Bitonto: un arresto

Lo scorso 27 maggio, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, hanno sorpreso quattro uomini intenti a "cannibalizzare" un'autovettura - rubata poche ore prima ad Altamura - nelle campagne di una frazione di Bitonto. I militari prontamente sono riusciti a bloccare un giovane, intento a smontare parti del veicolo, mentre i complici sono riusciti a fuggire nelle campagne approfittando del buio.Sul posto, oltre al veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi attrezzi utili allo scasso e tre inibitori di frequenza (cosiddetti jammer), di cui uno attivo sul motore per neutralizzare il tracciamento GPS della vettura. L'arresto dell'uomo, con l'accusa di riciclaggio in concorso con i complici, è stato successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria. E' stato poi scarcerato, con l'obbligo di dimora a Bitonto e con limitazioni personali nelle ore notturne.