Caserma dei carabinieri
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Cronaca

Auto rubata ad Altamura, ritrovata a Bitonto: un arresto

Il veicolo era stato smontato

Altamura - martedì 2 giugno 2026 11.43
Lo scorso 27 maggio, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, hanno sorpreso quattro uomini intenti a "cannibalizzare" un'autovettura - rubata poche ore prima ad Altamura - nelle campagne di una frazione di Bitonto. I militari prontamente sono riusciti a bloccare un giovane, intento a smontare parti del veicolo, mentre i complici sono riusciti a fuggire nelle campagne approfittando del buio.

Sul posto, oltre al veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi attrezzi utili allo scasso e tre inibitori di frequenza (cosiddetti jammer), di cui uno attivo sul motore per neutralizzare il tracciamento GPS della vettura. L'arresto dell'uomo, con l'accusa di riciclaggio in concorso con i complici, è stato successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria. E' stato poi scarcerato, con l'obbligo di dimora a Bitonto e con limitazioni personali nelle ore notturne.
  • Furti e rapine
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