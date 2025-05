Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti

Stasera una rapina è stata sventata in una tabaccheria nel centro storico. Sono stati arrestati due giovani. Non è da escludere che possano essere gli artefici di altri reati, a cominciare dalle rapine nei supermercati mentre l'ultimo episodio è avvenuto venerdì, in tarda serata, ai danni dell'esercizio Yogurtissimo dove uno dei due fratelli proprietari è stato anche colpito con un martello, fortunatamente senza conseguenze.Le forze dell'ordine erano sulle tracce di due giovani, per tutti questi episodi.La notizia è stata comunicata dal sindaco Vitantonio Petronella che ha riportato un messaggio sui social: "Ringrazio la Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Altamura per aver arrestato due giovani rapinatori, autori di una rapina ad una tabaccheria in serata. Probabilmente sono gli stessi autori delle altre rapine dei giorni scorsi. È necessario dare tempo a chi si occupa di sicurezza e agisce in nome della giustizia, restando uniti. Grazie a tutte le forze dell'ordine che presidiano il territorio. Attendiamo fiduciosi la chiusura delle indagini".Seguono aggiornamenti