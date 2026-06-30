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Proroga per i contributi ai caregiver

Per l'assistenza a persone con disabilità gravissima e non autosufficienti

Altamura - martedì 30 giugno 2026 16.00
L'Ambito Territoriale Sociale di Altamura-capofila, comprendente i Comuni di Gravina, Poggiorsini e Santeramo, ha comunicato la proroga del termine al 15 luglio (anziché all'1 luglio) per presentare domande all'avviso "Caregiver familiare". Si tratta dell'avviso per l'erogazione di un contributo una tantum di euro 500 a sostegno dei caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienti. Il caregiver è la persona che se ne prende cura e assiste il familiare con disabilità gravissima e non autosufficiente.

Il contributo, finanziato attraverso il Fondo nazionale caregiver familiare annualità 2024, istituito con la Legge n. 205/2017 e ripartito dalla Regione Puglia con determinazione n. 1515 del 17 novembre 2025, è destinato a chi quotidianamente si prende cura di un familiare in condizione di grave disabilità.

Possono presentare domande coloro che sono caregiver di persone residenti nei quattro Comuni e che hanno i requisiti:
• essere caregiver familiare di persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 e titolare di Indennità di accompagnamento;
• prestare l'assistenza in maniera continuativa e presso l'abitazione della persona con disabilità;
• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda con importo inferiore o uguale a € 60.000,00 in caso di caregiver adulti in condizione di disabilità, e ad € 80.000,00 in caso di caregiver di minori in condizioni di disabilità.

Non saranno ammesse alla misura:
• le domande presentate da caregiver di persone con disabilità già beneficiarie della misura "Sostegno familiare 2025";
• le domande presentate da caregiver familiare di persone con disabilità ricoverate presso strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie assistenziali;
• le domande presentate di caregiver familiare il cui ISEE del nucleo familiare sia superiore a 60.000,00 euro in caso di adulti in condizione di disabilità e ad € 80.000,00 euro in caso caregiver di minori in condizione di disabilità.

L'avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura.
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