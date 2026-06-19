Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima

L'Ambito Territoriale Sociale di Altamura-capofila, comprendente i Comuni di Gravina, Poggiorsini e Santeramo, ha pubblicato l'avviso per l'erogazione di un contributo una tantum di euro 500 a sostegno dei caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienti. Il caregiver è la persona che se ne prende cura e assiste il familiare con disabilità gravissima e non autosufficiente.Il contributo, finanziato attraverso il Fondo nazionale caregiver familiare annualità 2024, istituito con la Legge n. 205/2017 e ripartito dalla Regione Puglia con determinazione n. 1515 del 17 novembre 2025, è destinato a chi quotidianamente si prende cura di un familiare in condizione di grave disabilità.La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 1 luglio 2026.Possono presentare domande coloro che sono caregiver di persone residenti nei quattro Comuni e che hanno i requisiti:• essere caregiver familiare di persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 e titolare di Indennità di accompagnamento;• prestare l'assistenza in maniera continuativa e presso l'abitazione della persona con disabilità;• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda con importo inferiore o uguale a € 60.000,00 in caso di caregiver adulti in condizione di disabilità, e ad € 80.000,00 in caso di caregiver di minori in condizioni di disabilità.Non saranno ammesse alla misura:• le domande presentate da caregiver di persone con disabilità già beneficiarie della misura "Sostegno familiare 2025";• le domande presentate da caregiver familiare di persone con disabilità ricoverate presso strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie assistenziali;• le domande presentate di caregiver familiare il cui ISEE del nucleo familiare sia superiore a 60.000,00 euro in caso di adulti in condizione di disabilità e ad € 80.000,00 euro in caso caregiver di minori in condizione di disabilità.L'avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura.