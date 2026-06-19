Disabili gravissimi
Disabili gravissimi
Palazzo di città

Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima

Avviso del Piano sociale di zona per i "caregiver"

Altamura - venerdì 19 giugno 2026 13.31
L'Ambito Territoriale Sociale di Altamura-capofila, comprendente i Comuni di Gravina, Poggiorsini e Santeramo, ha pubblicato l'avviso per l'erogazione di un contributo una tantum di euro 500 a sostegno dei caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienti. Il caregiver è la persona che se ne prende cura e assiste il familiare con disabilità gravissima e non autosufficiente.

Il contributo, finanziato attraverso il Fondo nazionale caregiver familiare annualità 2024, istituito con la Legge n. 205/2017 e ripartito dalla Regione Puglia con determinazione n. 1515 del 17 novembre 2025, è destinato a chi quotidianamente si prende cura di un familiare in condizione di grave disabilità.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 1 luglio 2026.

Possono presentare domande coloro che sono caregiver di persone residenti nei quattro Comuni e che hanno i requisiti:
• essere caregiver familiare di persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 e titolare di Indennità di accompagnamento;
• prestare l'assistenza in maniera continuativa e presso l'abitazione della persona con disabilità;
• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda con importo inferiore o uguale a € 60.000,00 in caso di caregiver adulti in condizione di disabilità, e ad € 80.000,00 in caso di caregiver di minori in condizioni di disabilità.

Non saranno ammesse alla misura:
• le domande presentate da caregiver di persone con disabilità già beneficiarie della misura "Sostegno familiare 2025";
• le domande presentate da caregiver familiare di persone con disabilità ricoverate presso strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie assistenziali;
• le domande presentate di caregiver familiare il cui ISEE del nucleo familiare sia superiore a 60.000,00 euro in caso di adulti in condizione di disabilità e ad € 80.000,00 euro in caso caregiver di minori in condizione di disabilità.

L'avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura.
  • Piano sociale di zona
  • Anziani
  • Disabili
  • Contributi
  • Disabilità
Altri contenuti a tema
Buoni servizio per anziani e persone con disabilità Bandi e concorsi Buoni servizio per anziani e persone con disabilità L'avviso della Regione Puglia
Libri di testo: contributi agli studenti Scuola e Lavoro Libri di testo: contributi agli studenti I requisiti stabiliti dalla Regione
Politiche Sociali, oltre 1 miliardo di euro per il triennio Politica Politiche Sociali, oltre 1 miliardo di euro per il triennio Presentato il VI Piano regionale
Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese Economia Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese Decisione della Regione Puglia per eccesso di contributi richiesti
Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo Politica Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo Contestata la copertura economica nella Finanziaria
Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela La città Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela Oggi la festa in casa con la famiglia
Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà Territorio Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà Riguarda Altamura, Gravina, Santeramo e Poggiorsini
Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni La città Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni Bella festa in famiglia, presente anche il sindaco
Oggi intervento di disinfestazione notturna
19 giugno 2026 Oggi intervento di disinfestazione notturna
Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
18 giugno 2026 Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
18 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
18 giugno 2026 Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero
17 giugno 2026 Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero
Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
17 giugno 2026 Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo
17 giugno 2026 Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo
Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale
16 giugno 2026 Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale
Esenzione Irap a favore delle onlus
16 giugno 2026 Esenzione Irap a favore delle onlus
Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea
16 giugno 2026 Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea
Studio universitario: presentato progetto per residenze a Bari
15 giugno 2026 Studio universitario: presentato progetto per residenze a Bari
Libri di testo per prossimo anno scolastico
15 giugno 2026 Libri di testo per prossimo anno scolastico
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.