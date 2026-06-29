Raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef regionale

Partecipazione e confronto con i cittadini ad Altamura per il "No Tax Day", l'iniziativa pubblica con raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef deciso dalla Regione Puglia. In piazza Duomo nei giorni scorsi è stato possibile firmare la petizione ed esprimere la propria contrarietà a un incremento della pressione fiscale destinato a incidere sui redditi dei pugliesi. L'iniziativa è inserita nella mobilitazione promossa dal centrodestra sul territorio regionale."Anche da Altamura arriva un messaggio chiaro: i pugliesi non vogliono essere chiamati a pagare il prezzo delle inefficienze e degli errori accumulati nella gestione della Regione – dichiara la senatrice Maria Nocco –. Famiglie, lavoratori, pensionati e imprese stanno già affrontando un periodo complesso e non possono sopportare un ulteriore aumento della pressione fiscale. La risposta non può essere sempre quella di mettere le mani nelle tasche dei cittadini – prosegue Nocco –. La Puglia ha bisogno di una Giunta capace di utilizzare meglio le risorse disponibili, ridurre gli sprechi, programmare con serietà e garantire servizi realmente efficienti. Ringrazio gli altamurani che hanno partecipato, firmato e scelto di far sentire la propria voce".La raccolta firme di Altamura rappresenta una nuova tappa della campagna territoriale contro l'aumento dell'addizionale regionale. Una mobilitazione che proseguirà nei Comuni pugliesi per sostenere politiche fiscali più eque e chiedere maggiore responsabilità nella gestione dei conti e dei servizi regionali.