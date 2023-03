Centrodestra, Loizzo non è più candidato sindaco

Ha deciso di non impegnarsi. La sua scelta per ragioni familiari

Nicola Fedele Loizzo ha deciso di non candidarsi più a sindaco del centrodestra. Inizialmente aveva accettato di essere il candidato di una coalizione di sei sigle (Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier", "Terra mia", "Pronti per Altamura", "Altamura Sicura" e la lista "Nicola Loizzo Sindaco").Oggi in un video su Facebook, l'attuale coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirarsi dalla corsa elettorale di candidato sindaco per ragioni personali perché la sua famiglia gli ha chiesto di non impegnarsi in questo ruolo. Loizzo ha quindi ringraziato le persone che lo hanno sostenuto e ha garantito che presto arriverà la scelta del "candidato giusto".