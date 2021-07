Centrodestra, incontro tra Fratelli d'Italia e Lega

Il centrodestra ribadisce il giudizio negativo sull'amministrazione comunale a guida centrosinistra. E si registrano manovre di coalizione. Nei giorni scorsi le delegazioni di Fratelli d'Italia e della Lega di Altamura hanno tenuto un incontro per valutare l'attuale scenario politico locale e le prospettive future."Durante l'incontro è stata nuovamente ribadita l'inefficienza dell'attuale amministrazione Melodia - sostengono i rispettivi direttivi - completamente disinteressata ai reali problemi dei cittadini. Bocciato l'operato di Palazzo di città, le delegazioni di FdI e della Lega, in linea con il patto di alleanza che da tempo unisce i due partiti, hanno posto le basi per un progetto politico di centro destra inclusivo e capace di restituire dignità ad Altamura".Queste le parole di un comunicato sottoscritto congiuntamente dai due partiti. Emerge la volontà di rafforzare l'alleanza. I due partiti non hanno rappresentanza in consiglio comunale. La Lega da qualche settimana è rimasta senza consiglieri, con l'azzeramento del proprio gruppo, dopo la decisione dei consiglieri Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli di passare al gruppo misto.