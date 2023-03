Elezioni: Loizzo candidato del centrodestra

Nicola Fedele Loizzo è il candidato sindaco del centrodestra e di altre liste collegate, in tutto sei. La scelta è stata ufficializzata in una nota che si riporta integralmente.In data 3 Marzo 2023, i rappresentanti delle liste di "Fratelli d'Italia", "Lega Salvini Premier", "Terra mia", "Pronti per Altamura", "Altamura Sicura" e la lista "Nicola Loizzo Sindaco" hanno individuato nella persona del dott. Nicola Fedele Loizzo il candidato alla carica di sindaco della coalizione del centrodestra altamurano per le elezioni del 14 e del 15 Maggio 2023. La coalizione di centrodestra auspica la convergenza sul candidato sindaco di altre forze cittadine che vorranno condividere lo stesso progetto per lo sviluppo e la crescita di Altamura.