E' appassionante la sfida tra Moramarco e Petronella

Ore 17.50Dai comitati elettorali non si sbilanciano. I dati non sono ancora consolidati.Ore 17.00Finora è stata scrutinata solo la sezione speciale, quella dell'ospedale della Murgia. I votanti sono stati 11 e le preferenze così divise: 6 Moramarco, 3 Petronella, 1 Loporcaro, 1 scheda nulla.I dati reali dello scrutinio saranno pubblicati sulla nostra piattaforma elettorale ogniqualvolta le sezioni avranno completato l'esame delle schede:E' ancora molto incerto l'esito della sfida tra i principali contendenti alla sfida elettorale di Altamura: Giovanni Moramarco e Antonio Petronella.Dalle sezioni non arriva ancora un dato tendenziale sicuro, pertanto bisogna attendere. In alcune scuole è in vantaggio Moramarco, in altre va avanti Petronella.Tutti e cinque i candidati stanno seguendo l'esito dello spoglio elettorale perché in un eventuale ballottaggio anche gli altri possono avere voce in capitolo, se dovessero esserci i numeri per possibili apparentamenti.Apprendiamo che a partire dalle ore 18.00 Giovanni Moramarco seguirà lo spoglio nel comitato elettorale in piazza Matteotti, angolo via Melodia, insieme al vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.C'è fermento anche nel comitato elettorale di Vitantonio Petronella, in attesa che arrivino dati certi.