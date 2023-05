Elezioni comunali, cresce l'attesa per il verdetto

Secondo giorno di voto per le elezioni comunali. Oggi le urne sono aperte dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo la chiusura delle sezioni, si terrà lo spoglio.Ieri l'affluenza alle urne è stata del 53,3% (votanti 30.663).I dati precedenti: al primo turno nel 2018 affluenza del 72,68% (votarono 40.718 dei 56.026 elettori); nel 2015 affluenza del 76,7% (41.733 votanti).Anche oggi, negli orari del voto, l'ufficio comunale in via Madonna della Croce è aperto per il rilascio/rinnovo delle tessere elettorali.