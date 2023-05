Riaperti i seggi, si vota fino alle 15

Riaperti i 60 seggi per il ballottaggio. Oggi si vota dalle ore 7 alle ore 15. Una sola è la scheda. Subito dopo la chiusura delle urne, si terrà lo spoglio e si conoscerà il nome del nuovo sindaco tra Giovanni Moramarco (Polis 2030) e Antonio Petronella (Altamura protagonista).Negli orari di apertura dei seggi, l'ufficio comunale in via Madonna della Croce è aperto per il rilascio/rinnovo delle tessere elettorali.. Al primo turno (14-15 maggio) in tutto i votanti erano stati 39.042, pari al 67,87% degli aventi diritto.Nel 2018 al primo turno affluenza fu del 72,68% (votarono 40.718 dei 56.026 elettori) mentre al ballottaggio scese al 54,3%.Una volta chiusi i seggi alle ore 15, inizierà lo spoglio che sarà molto più veloce rispetto a due settimane fa perché si vota solo il candidato a sindaco. I dati reali dello scrutinio, in tempo reale, si possono seguire sulla nostra piattaforma: