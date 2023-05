Il candidato sindaco Giovanni Moramarco: confermo partecipazione al faccia a faccia di questa sera

Il candidato sindaco Giovanni Moramarco conferma la partecipazione al faccia a faccia di questa sera su Canale 2 Un confronto utile per i cittadini, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì"Non mi sono mai sottratto al confronto, perché convinto che il confronto sia uno dei capisaldi della democrazia. I cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter scegliere liberamente e consapevolmente chi votare. Relativamente al faccia a faccia in programma questa sera in diretta sull'emittente locale Canale 2, confermo la mia presenza così come a tutte le altre richieste di confronto che potranno pervenire dai mezzi di informazione locali. E' anche un'occasione per essere vicini ai tanti, in particolare anziani, che non hanno la possibilità di seguire un comizio pubblico e che attraverso la televisione possono fare la loro scelta di voto libera e consapevole"