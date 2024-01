Linee di programma, il sindaco replica a Polis2030

Comunicato di replica del sindaco a Polis2030 sulle linee di programma dell'Amministrazione comunale.Dichiarazioni del sindaco Vitantonio Petronella"Si vuole creare un caso politico o mediatico sul nulla. Alle elezioni mi sono presentato con un programma che è il frutto della condivisione di tutta la coalizione, con vari apporti e contributi. Le indicazioni sono diventate poi linee di programma. I temi sono certamente tutti altamurani, non credo che il campo Cagnazzi o la cava dei dinosauri - per fare degli esempi - possano essere attinti da altri Comuni. Nel merito delle questioni, mi auguro che l'opposizione voglia confrontarsi e offrire la sua collaborazione anziché proseguire con l'atteggiamento di gettare discredito. Non ho timore di replicare circa il mio e nostro operato ma sono certo che sia più importante dare risposte alle esigenze della città e su questo il nostro programma ha azioni e indirizzi chiari e certi per la città vivibile e possibile che vogliamo costruire".