Polis2030: "Sulla sicurezza ad Altamura solo promesse da campagna elettorale"

Comunicato stampa della coalizione Polis2030 sulla sicurezza ad Altamura e sull'urgenza di intervenire."Le promesse da campagna elettorale sono ormai un lontano ricordo per chi, da quei palchi, ci prometteva una città più sicura. Altamura é nel mirino di bande di criminali, che continuano ad agire – non solo nelle ore notturne – indisturbati nei quartieri centrali e nelle periferie.Ancora una volta, assistiamo al silenzio del Sindaco Petronella e della sua maggioranza davanti ad un'emergenza così seria. Non dimentichiamo e ricorderemo nei prossimi giorni ai cittadini i volti e i nomi di chi ieri prometteva soluzioni in 60 secondi e del deputato che, a suo dire, garantiva dieci carabinieri in più nell'organico dei CC e la polizia locale nelle ore notturne.Dopo otto mesi Altamura attende. I dieci carabinieri non sono mai arrivati. È, invece, vero che il servizio di alcune pattuglie del comando provinciale (Cio – Comando Intervento Operativo) nelle scorse settimane hanno esteso il loro servizio sul nostro territorio. Nulla di più di quanto è sempre accaduto. Nulla di più di interventi spot.Altamura non può assistere davanti al silenzio tombale del Sindaco Petronella e dei suoi partner regionali e nazionali".