Notizie del territorio: a Gravina uomo ferito a colpi di pistola, un arresto

Le notizie del territorio - Dalla nostra redazione di GravinalifeA distanza di un giorno dall'avvenuta sparatoria in via Maiorana a Gravina (come riportato nel precedente articolo di Gravinalife) emergono i particolari della vicenda. I carabinieri, infatti, hanno arrestato un 42enne di Gravina, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo durante un litigio, ha ferito a colpi d'arma da fuoco un 48enne, che è stato accompagnato presso l'ospedale della Murgia per le cure del caso. All'arrivo nel nosocomio murgiano l'individuo presentava ferite da arma da fuoco al fianco e a una gamba.Secondo quanto ricostruito al termine delle prime verifiche dai militari dell'arma della Compagnia di Altamura, giunti al Perinei in seguito alla chiamata del personale medico, si è trattato di una aggressione in seguito ad un litigio al culmine del quale il 42enne avrebbe esploso alcuni colpi con un'arma in suo possesso, prima di allontanarsi a bordo della propria auto. Il 42enne è stato rintracciato ed arrestato.Sul posto dell'aggressione è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per effettuare un sopralluogo e raccogliere ogni possibile traccia utile a ricostruire ancora più dettagliatamente la dinamica dei fatti.