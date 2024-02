Sicurezza ad Altamura, sindaco incontra prefetto e forze dell'ordine

Comunicato del Comune di AltamuraIeri si è tenuto presso il Palazzo di Governo, Prefettura di Bari, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Bari, Dott. Francesco Russo, con la presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Gen. Dott. Francesco De Marchis, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Dott. Pasquale Russo, del Questore vicario Dott. Aldo Fusco, del Sindaco di Altamura, Prof. Vitantonio Petronella, del Comandante della Polizia Locale di Altamura, dott.ssa Mariapaola Stefanelli, del Vicecomandante della Polizia Locale di Altamura, Giuseppe Ventura.Nel corso dell'incontro, dopo una lunga discussione e l'esame dei dati a disposizione delle forze dell'ordine presenti al tavolo, è emerso l'impegno e la volontà di intensificare il controllo per il territorio attraverso la sinergia e il coordinamento tra le varie forze dell'ordine al fine di effettuare attività di prevenzione generale dei reati, anche con l'ausilio degli uomini delle forze provinciali, cinofile e del C.I.O dei Carabinieri.Nell'ambito dell'incontro sono stati, altresì, illustrati gli esiti delle ultime operazioni. "Esprimo vivo ringraziamento - commenta il Sindaco Vitantonio Petronella - al Prefetto di Bari, Dott. Francesco Russo che, all'indomani del suo insediamento a Bari, ha ritenuto di visitare Palazzo di Città e alle diverse Forze di Polizia intervenute all'incontro per la sensibilità e l'attenzione costante dimostrata nei confronti del Città di Altamura".