Elezioni comunali: respinto il ricorso della coalizione Polis2030

Il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, con sentenza della sezione terza, ha preso la decisione sul ricorso presentato da Polis 2030: per il Tar il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, lo ha respinto. Inoltre il Tar ha disposto la trasmissione di copia degli atti del fascicolo alla Procura di Bari ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.La sentenza è stata emessa dopo la camera di consiglio del 14 febbraio scorso e oggi è stata resa pubblica. Come riferito nelle nostre precedenti notizie, il ricorso è stato presentato da tutti e 8 i consiglieri di Polis 2030. Si sono costituiti in giudizio il sindaco Petronella, tutti i consiglieri di maggioranza, l'ufficio centrale elettorale. I consiglieri ricorrenti contestavano presunti vizi di illegittimità nella presentazione di alcune liste. Hanno chiesto l'annullamento delle elezioni (vinte da Petronella con 18 voti di scarto rispetto a Giovanni Moramarco) o la ripetizione del procedimento elettorale con l'esclusione di tali liste. In subordine hanno richiesto il riconteggio di voti in alcune sezioni.Le tesi dei ricorrenti, però, non sono state accolte dal Tar che le ha ritenute infondate e pertanto il Tribunale ha respinto il ricorso.Il commento di: "Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso presentato dalla coalizione Polis2030. Ha poi disposto l'invio degli atti alla Procura della Repubblica di Bari per la verifica della sussistenza di reati. La coalizione Polis2030 sta esaminando le motivazioni e valuterà le opportunità di ricorrere al Consiglio di Stato".Il commento del sindaco: "In data odierna il Tar, sezione terza, si è pronunciato sul ricorso presentato da Polis 2030 dichiarandolo inammissibile. In questa vicenda abbiamo sempre osservato riserbo e silenzio per rispetto all'operato della magistratura, senza fare conferenze stampa, dirette Facebook o lanciarci in dichiarazioni avventate in consiglio comunale. Siamo sempre stati a lavoro per l'interesse degli Altamurani e continueremo a farlo".