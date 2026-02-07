Tessera elettorale
Palazzo di città

Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum

Termine scade il 23 febbraio

Altamura - sabato 7 febbraio 2026 Comunicato Stampa
In occasione del referendum confermativo di legge costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 (referendum sulla giustizia), sarà possibile, per i cittadini altamurani già iscritti all'albo comunale degli scrutatori, manifestare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatori ai seggi elettorali.

La scelta degli scrutatori avverrà, tramite sorteggio, prioritariamente tra gli iscritti all'Albo che abbiano manifestato la propria disponibilità con precedenza agli iscritti che si trovino nella condizione di disoccupazione o inoccupazione.

Nel caso le disponibilità pervenute eccedano il numero di scrutatori da nominare (184), i richiedenti non nominati saranno inclusi nell'elenco dei supplenti. La proposta di disponibilità avviene mediante compilazione ed invio di apposita richiesta sull'apposita piattaforma raggiungibile sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it), da effettuare entro e non oltre le ore 14:00 del 23/02/2026.

Gli iscritti all'Albo potranno accedere alla piattaforma, e compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente tramite SPID o CIE. Le disponibilità pervenute tramite mail o consegnate al protocollo dell'ente non saranno prese in considerazione.

Le dichiarazioni (compresa quella attestante l'eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione) potranno essere sottoposte a verifiche, anche a campione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente
