Centrodestra: "Finalmente le dimissioni di Melodia"

"L'augurio è che la dignità, di cui ha ampiamente fatto menzione la Sindaca dimissionaria, non sia soltanto un valore momentaneo e che, quindi, alla scadenza dell'ultimo giorno utile ella non decida di rimangiarsi tutte le parole, le accuse e gli impegni presi". Lo affermano in un comunicato i direttivi delle sezioni locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dopo le dimissioni della sindaca Rosa Melodia. In base al testo unico degli enti locali, un sindaco ha 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni. Trascorso tale termine, diventano irrevocabili e viene nominato un commissario dalla Prefettura, con sospensione e successivo scioglimento del consiglio comunale.Quanto alle dimissioni "le motivazioni della scelta - afferma il centrodestra - sono state esplicitate durante l'ultimo Consiglio Comunale, facendo emergere un quadro inquietante su quella che è stata la vita amministrativa altamurana negli ultimi 3 anni. In particolare il sindaco Melodia ha denunciato il tradimento di alcuni suoi consiglieri dimaggioranza facendo nomi e cognomi con relative accuse e menzioni ad episodi dalla gravità inaudita. Il forse ex sindaco di Altamura ha più volte ribadito di aver terminato la sua esperienza senza possibilità di ripensamento"."Il centro destra altamurano - aggiungono i tre partiti - aveva già da mesi chiesto un atto di responsabilità da parte del Sindaco Melodia a fronte di una città allo sbando, di un immobilismo vergognoso e di un'assenza totale di programmazione amministrativa. Possiamo certamente dire che un primo risultato è stato raggiunto! La legge prevede la possibilità di ritirare le dimissioni entro 20 giorni. In questo intervallo temporale, i partiti di centro destra: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia rimarranno vigili nel seguire ulteriori sviluppi".